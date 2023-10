Ducati, Ciabatti e l'arrivo di Marquez: "Non è stata una scelta economica"

ROMA - E' tutto pronto per il Gran Premio della Thailandia 2023 di MotoGP, che andrà in scena questo fine settimana. Marc Marquez spera di essere tra i protagonisti su una pista che in passato gli ha regalato grandi gioie e soddisfazioni. Ad ogni modo l'otto volte campione del mondo è più che consapevole dei limiti della sua Honda, motivazione che lo ha portato a scegliere di lasciare il team giapponese. Nella prossima stagione, come noto, lo spagnolo correrà per la Ducati del Team Gresini e proverà a tornare quello dei tempi d'oro.