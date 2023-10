MotoGP, Aleix Espargaro in difficoltà a Buriram: "Sono andato nel panico"

ROMA - Il Gran Premio della Thailandia 2023 di MotoGP ha proposto diversi spunti in ottica lotta per il titolo Mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin , ma ha lasciato anche qualche strascico. Il pilota dell' Aprilia, Aleix Espargaro , infatti, dopo un avvio di gara molto incoraggiante ha perso terreno rispetto ai suoi diretti avversari ed ha accusato anche diversi problemi sulla sua moto. Lo spagnolo, infatti, ha confessato di aver avuto difficoltà nella respirazione a causa di un anomalo surriscaldamento.

Espargaro: "Sono andato nel panico"

"Questa è stata la gara più complicata della mia vita, non riuscivo a respirare. Sono andato nel panico negli ultimi tre giri perché non riuscivo a prendere aria. Pensavo che sarei morto una volta arrivato ai box. Il team ha cercato diverse soluzioni per rimediare al surriscaldamento, ma non ha funzionato nulla. Non capisco perché la moto abbiamo emesso tutto questo calore". Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, che ha rivelato un preoccupante retroscena dopo il Gran Premio della Thailandia 2023.