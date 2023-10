Ducati, l’indiscrezione dalla Spagna: Martin soffia il posto a Bastianini?

ROMA - Il Mondiale di MotoGP è stato clamorosamente riperto da Jorge Martin negli ultimi due mesi e adesso Francesco Bagnaia deve difendersi dagli assalti di quello che, in questo momento, è senza ombra di dubbio il pilota più in forma. Un altro scenario clamoroso viene svelato da AS e riguarda il futuro di Martin : secondo i media spagnoli, infatti, la Ducati starebbe valutando la possibilità di inserirlo nel team ufficiale al fianco di Bagnaia , con Enea Bastianini che sarebbe costretto a cedegli il posto nonostante il contratto fino al 2024.

Borsoi: "Non so se succederà, ma..."

Il membro del team Ducati Corse, Gino Borsoi, interpellato sul possibile arrivo di Jorge Martin sulla moto factory dagli spagnolo di AS, non si è sbilanciato, ma allo stesso tempo non ha voluto escludere nessuna possibilià: “Non so cosa succederà, ma se succederà sarà perché se lo merita”. Le porte del team ufficiale per Martin, dunque, sembrano riaprirsi piano piano e chissà che, l'eventuale vittoria del titolo, non possa portare la Ducati a prendere una decisioni definitiva su questo tema.