Ducati, Marini finisce nel mirino della Honda? La risposta del pilota

ROMA - Nelle ultime settimane la MotoGP ha subito uno scossone per via dell'addio di Marc Marquez alla Honda dopo undici anni ricchi di successi. Il team giapponese è stato un po' colto di sorpresa e ora deve cercare delle soluzioni per sostituire l'otto volte campione del mondo e mettere sotto contratto un pilota da affiancare a Joan Mir. Tra i papabili ci sono Miguel Oliveira e Fabio Di Giannantonio, ma nelle ultime ore si è fatta largo anche la suggestione Luca Marini, che è legato al team Mooney VR46 fino al 2024.