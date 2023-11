MotoGP, GP Malesia 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Archiviata la gara corsa sulla pista di Buriram, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio della Malesia 2023. Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia vuole confermarsi dopo il secondo posto ottenuto la scorsa settimana per rimettere un importante gap tra sé stesso e Jorge Martin . Marco Bezzecchi , invece, vuole essere il terzo incomodo anche se il titolo è ormai non è più alla sua portata. Si parte venerdì 10 novembre alle ore 3:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la practice è prevista alle 8:00. Nella giornata di sabato 11 novembre spazio alla seconda sessione di prove libere alle 3:10, mentre in seguito, alle 3:50, le qualifiche; a seguire alle ore 8:00 la sprint race. Domenica 12 novembre è in programma la gara alle ore 8:00 .

MotoGP, ecco come seguire il GP Malesia

Il Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 11 novembre e per la gara di domenica 12 novembre in differita alle ore 14:00. Infine, come di consueto, su corrieredellosport.it sarà possibile seguire il live della gara sul tracciato asiatico.