MotoGP, Quartararo infastidito da Morbidelli: "Era in mezzo alla pista"

SEPANG - Il weekend del Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP si è aperto con una sorpresa confezionata da Alex Marquez nelle practice , durante le quali è stato il pilota più veloce. Ottime indicazioni anche dalla Yamaha di Fabio Quartararo che, dopo una stagione estremamente complicata, è riuscito a qualificarsi direttamente per il Q2. Prima di staccare il pass per la seconda parte delle qualifiche del sabato, però, il francese ha avuto un battibecco in pista con il compagno di squadra Franco Morbidelli .

Quartararo: "Ora è tutto ok"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, al termine delle practice del Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP, ha commentato lo screzio avuto in pista con il compagno di squadra Franco Morbidelli, che ha ostacolato il francese: "Mi sono un po arrabbiato con Franco perché era un po’ in mezzo alla pista. In una curva che penso sia una delle più veloci del circuito, quindi mi sono arrabbiato. Adesso è tutto tranquillo, sono qualificato in Q2 e non abbiamo nessun problema in squadra.