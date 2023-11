GP Malesia, la gioia di Bastianini: "Bello tornare a vincere"

SEPANG - Enea Bastianini ha trionfato nel Gran Premio della Malesia davanti a Alex Marquez e al campione del mondo in carica della MotoGP, Francesco Bagnaia. "Oggi non volevo altro, sapevo di poterlo fare e non mi importava del resto. Ho spinto fin dall’inizio come in qualifica. Dopo un periodo così negativo è bello tornare alla vittoria. ". Queste le parole di Bastianini nell’intervista a Sky Sport. Il pilota Ducati era convinto delle sue chance di vittoria: “Siamo arrivati qua consapevoli di quello che dovevamo fare, negli ultimi giri anche se completamente distrutto, ho cercato di mantere il gap”.

Bastianini oltre gli imprevisti: "Quando ci si diverte si va forte"

Nonostante la vittoria di Sepang, quella di Enea Bastianini è stata una stagione sotto le aspettative, condizionata dai tanti guai fisici che non gli hanno permesso di essere costante nel corso della stagione. Il pilota Ducati non si è però mai arreso e se prevedere gli infortuni è impossibile, non lo è aggiustare il tiro quando in pista qualcosa non va. "Rispetto alla Thailandia abbiamo cambiato strategia. Anche se il set up è rimasto invariato, abbiamo stravolto la moto - così Bastianini a Sky Sport - Quello che è cambiato è la ripetibilità: non sbagliavo in frenata, cosa che fino a poco tempo fa avveniva in ogni giro. Quando ci si torna a divertire poi si va anche forte".