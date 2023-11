Gp Malesia, Bastianini incredibile: il pianto a dirotto sotto il casco

SEPANG - Lacrime di gioia per Bastianini dopo la vittoria nel Gran Premio della Malesia della MotoGP. Al termine della gara di Sepang il pilota Ducati non è riuscito a trattenere l'emozione per aver ritrovato la vittoria dopo una stagione ricca di infortuni. Ripreso dalle telecamere, un commosso Bastinini piange sotto il casco prima di essere raggiunto e di ricevere i complimenti del compagno di squadra Francesco Bagnaia e da Alex Marquez, contro il quale ha duellato per tutta la gara di oggi.

La gioia di Bastianini dopo una stagione tormentata

La vittoria in Malesia è stato il riscatto perfetto per Enea Bastianini che, nelle previsioni di inizio stagione, dopo l'exploit con il team Gresini nel 2022, sembrava poter competere seriamente per il titolo di campione del Mondo della MotoGP. I troppi infortuni, a partire da quello nella Sprint Race di Portimao che lo ha costretto a saltare cinque Gran Premi fino all'ultimo di Barcellona, però, hanno smorzato sul nascere il sogno iridato della "Bestia", relegandolo a una stagione di sofferenze. Il successo di oggi, quindi, ci restituisce la migliore versione di Bastianini, un pilota che ha tutte le carte in regola per essere un futuro contendente al titolo.