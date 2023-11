MotoGP, Tardozzi prende posizione: "Decidiamo noi i piloti Ducati"

ROMA - Nell'ultimo Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP Enea Bastianini ha posto fine ad un periodo di grande sofferenza , tornando al successo davanti ad Alex Marquez e al compagno di squadra Francesco Bagnaia . Una vittoria che potrebbe essere considerata come una risposta in pista alle recenti voci di mercato, che lo vorrebbero lontano dal team ufficiale per favorire l'ingresso di Jorge Martin . Una situazione delle quale ha parlato anche il team manager della Ducati, Davide Tardozzi .

Tardozzi: "Siamo noi a decidere"

“Martin e Bastianini sono due piloti della Ducati e noi possiamo fare quello che vogliamo. Siamo noi a decidere, possiamo cambiare le carte in tavola come vogliamo. Questo non è il momento di parlarne, anche perché non abbiamo mai avuto dubbi su Enea, che quest'anno ha sofferto molto per gli infortuni. Bagnaia lo ha aiutato molto".Queste le dichiarazioni del team manager della Ducati, Davide Tardozzi, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a TNT Sports in merito al possibile scambio tra Enea Bastianini e Jorge Martin.