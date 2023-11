MotoGP, Lorenzo cambia idea: "Credo che Bagnaia conquisterà il titolo"

ROMA - In MotoGP ci si prepara per il penultimo appuntamento della stagione con il Gran Premio del Qatar 2023, che andrà in scena sulla pista di Losail. Francesco Bagnaia arriva con un vantaggio di 14 punti nei confronti di Jorge Martin e questo gli consentirà di avere il primo championship point nella giornata di domenica. La situazione è particolarmente delicata e anche chi si è sbilanciato in passato su questo duello sembra aver cambiato idea, come il campione del mondo Jorge Lorenzo.