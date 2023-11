MotoGP, Martin non ci sta: “Non mi hanno battuto in pista”

Martin: "Non era colpa mia"

"E' davvero vergognoso guidare in questo modo, tant'è che a fine gara mi stava venendo addirittura da ridere dato che non era colpa mia. Secondo me dovrebbero fare un grande miglioramento con le gomme, non si può decidere la lotta per il titolo in questo modo. I piloti che mi sono arrivati davanti non mi hanno battuto in pista, non ho potuto esprimermi al massimo". Queste le dichiarazioni del pilota spagnolo Jorge Martin, che non ha mandato giù il problema avuto alla gomma posteriore nel Gran Premio del Qatar.