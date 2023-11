MotoGP, Quartararo su Martin: "Non so perché abbia sofferto in Qatar"

ROMA - Jorge Martin è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP , sia per aspetti positivi, sia per lati negativi. Sabato scorso lo spagnolo si è assicurato un'importante vittoria nella sprint race, che gli aveva permesso di ridurre il gap da Francesco Bagnaia , ma domenica qualcosa è andato storto. Nella gara 'lunga', infatti, il pilota della Ducati Pramac non è andato oltre un decimo posto, che potrebbe costargli molto caro in ottica lotta per il titolo Mondiale.

Quartararo: "Non spetta a me fare valutazioni"

“Nella gara di domenica Martin non ha corso come sabato e non so perché abbia sofferto. Non era lo stesso Jorge visto in altre occasioni, ha avuto un grande problema. Non puoi fare una gara del genere 24 ore dopo. Preferisco non fare valutazioni, non spetta a me dare risposte in merito“. Queste le dichiarazioni del pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a motosan.es in merito alle difficoltà che Jorge Martin ha riscontrato durante la gara del Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP.