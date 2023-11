Ducati Pramac campione del mondo team: è la prima volta nella storia

Martin, arriva un altro titolo?

Dopo aver messo in cassaforte il titolo dei team, la Ducati Pramac vuole provare fino alla fine a conquistare anche quello piloti con Jorge Martin che, nonostante il decimo posto in Qatar, non ha intenzione di mollare. Lo spagnolo arriverà a Valencia con 21 punti di ritardo dal campione in carica Francesco Bagnaia, ma farà di tutto per provare a compiere un'altra impresa che sarebbe memorabile, tanto quanto quella realizzata dalla squadra con la conquista del Mondiale per team.