Ducati, Bagnaia si gode il vantaggio su Martin: "Sono tranquillo"

ROMA - Manca sempre meno all'ultimo weekend di questa lunga stagione di MotoGP , che si concluderà sulla pista di Valencia. Il duello per il titolo Mondiale tra il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin è giunto al suo capitolo finale , con il piemontese che ha 21 punti di vantaggio nei confronti dello spagnolo. Nonostante questo il ducatista non mostra grandi segnali di tensioni nelle dichiarazioni al sito del team: " Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione”.

Bastianini: "Anno davvero complicato"

L'altro pilota della Ducati, Enea Bastianini, dopo il brutto weekend in Qatar, spera di chiudere bene una stagione molto difficile: “Siamo arrivati all’ultima gara della stagione. È stato un anno davvero complicato per me e mi piacerebbe poterlo chiudere nel migliore dei modi. Nello scorso fine settimana in Qatar abbiamo faticato non poco a trovare la velocità: venerdì siamo rimasti fuori dalla Q2 a causa delle bandiere gialle e sabato mattina sono stato ostacolato in Q1 da un altro pilota ma, in ogni caso, non avevo lo stesso ritmo degli altri. Poi domenica, nella seconda metà di gara, il mio feeling è cambiato e sono riuscito ad avere un ritmo competitivo. Il team ha analizzato tutti i dati per cercare di capirne il motivo e a Valencia dovremo essere veloci già a partire da venerdì”.