A Valencia c'è Bagnaia in pole: Vinales penalizzato, Pecco parte davanti

VALENCIA - Cambio nella griglia di partenza al Gran Premio di Valencia di MotoGP, dove Pecco Bagnaia partirà davanti a tutti nella gara in programma alle ore 15. Maverick Vinales è stato infatti penalizzato di tre posizioni per non aver rispettato la bandiera arancio-nera durante il warm-up svoltosi in mattinata, che gli imponeva di uscire subito dalla pista dopo che la sua moto aveva accusato i problemi al motore. Buone notizie quindi per Bagnaia, che nella gara del pomeriggio si giocherà il titolo con Jorge Martin partendo davanti a tutti in pista.