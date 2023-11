Diretta gara MotoGP Valencia: dove vederla in tv

VALENCIA - È pronta a scattare la gara del Gran Premio di Valencia, ultimo round della MotoGP 2023. Grande attesa per l'atto finale della sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo mondiale. Il via alla gara di MotoGP è fissato alle ore 15:00 di domenica 26 novembre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre in chiaro su TV8 verrà proposta in differita.