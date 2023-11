Bagnaia entusiasta dopo il bis Mondiale: "Non potevo chiedere di meglio"

VALENCIA - Il Gran Premio di Valencia 2023 ha consacrato Francesco Bagnaia come un due volte campione del mondo di MotoGP grazie al successo nella gara domenicale e alla contemporanea uscita di scena del rivale Jorge Martin . Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il piemontese ha manifestato tutta la propria gioia per l'obiettivo raggiunto: "Tutto questo è un sogno. Il sabato purtroppo ci ha fatto sempre penare, ma ci siamo riscattati alla grande nelle gare della domenica. E' stata davvero una bella stagione".

Bagnaia: "E' bellissimo"

"La caduta di Barcellona ha influito un po’ troppo sui risultati delle gare seguenti. Il mio sogno è sempre stato di vincere il titolo vincendo la gara, è bellissimo. Non potevo assolutamente chiedere di meglio. Martin out? Non l’ho visto, avevo paura per la pressione della gomma davanti così ho cercato di stare dietro a qualcuno. Alla fine è stata la scelta giusta”. Ha aggiunto il fresco due volte campione del mondo di MotoGP Francesco Bagnaia, vincitore anche della gara sulla pista di Valencia.