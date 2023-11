MotoGP, il team Cryptodata RNF viene escluso dalla Dorna

Dorna, il comunicato

La Dorna, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l'esclusione del team Cryptodata RNF dal Mondiale 2024 di MotoGP: "Il MotoGP Selection Committee ha deciso di non includere questo team per il Campionato 2024. Le ripetute infrazioni e il mancato rispetto dell'Accordo di Partecipazione che hanno un impatto sull'immagine pubblica della MotoGP hanno costretto a prendere questa decisione. Il MotoGP Selection Committee rivaluterà le richieste per ammettere un nuovo Team Indipendente con moto Aprilia sullo schieramento della stagione 2024 della MotoGP. Ulteriori informazioni in merito saranno comunicate a tempo debito".