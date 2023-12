MotoGP, il Team Trackhouse entra nel Mondiale: sarà motorizzato Aprilia

ROMA - Dopo l'esclusione di Cryptodata RNF dal Mondiale 2024 di MotoGP, l'Aprilia ha annunciato l'arrivo di una nuova squadra satellite, il Team Trackhouse, che andrà a rilevare il posto lasciato vacante dai malesi. Nell'arco di una settimana, dunque, la griglia della classe regina in vista della prossima stagione è stata completata e ora si attende soltanto il verdetto della pista per avere le prime impressioni sulla nuova stagione. Il Team Trackhouse potrà contare su un pilota di esperienza come Miguel Oliveira e un giovane di grandi speranze come Raul Fernandez.