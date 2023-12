Lorenzo boccia Marini alla Honda: "E' stato un errore sportivo"

ROMA - Luca Marini ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura in sella alla Honda , ottenendo un decimo posto nei test effettuati a Valencia una settimana fa. Il pilota italiano è reduce dall'addio alla Ducati del Team Mooney VR46 e ora è pronto per tentare il grande salto di qualità in un team ufficiale. Le difficoltà della Honda sono note a tutti, ma l'offerta era talmente importante per Marini , che non poteva praticamente rifiutare. Soltanto la pista esprimerà il suo verdetto, ma nel frattempo c'è chi ha già bocciato questo nuovo matrimonio...

Lorenzo: "Offerta impossibile da rifiutare"

"Ritengo che dal punto di vista sportivo sia stato un errore, che è arrivato per via della situazione disperata della Honda. Questo ha creato una nuova occasione contrattuale ed economica per Marini che, altrimenti, sarebbe rimasto in Mooney VR46. Quella della Honda per lui era una proposta difficile da rifiutare”. Questo il pensiero dell'ex pilota di Honda, Yamaha e Ducati, Jorge Lorenzo, che ha commentato il passaggio alla Honda di Luca Marini nel corso di un'intervista concessa ad AS.