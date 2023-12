Bagnaia rivela: "L'incidente di Barcellona è stato uno dei momenti più duri"

ROMA - La MotoGP qualche settimana fa ha incoronato Francesco Bagnaia come un due volte campione del mondo, ma a settembre le cose hanno rischiato seriamente di andare in maniera decisamente peggiore per il pilota piemontese. Quest'ultimo, infatti, è stato vittima di uno terribile incidente durante il Gran Premio di Catalogna, venendo investito da Brad Binder. Fortunatamente il sudafricano ha colpito soltanto una gamba di Bagnaia che, nonostante il dolore, è tornato in pista nel weekend successivo a San Marino.