MotoGP, Quartararo studia Marquez: "Sarà interessante vederlo in Ducati"

ROMA - In MotoGP la Ducati ha conquistato tutti a suon di prestazioni, tanto da convincere anche un otto volte campione del mondo come Marc Marquez a sposare il progetto del team Gresini, interrompendo un amore lungo undici anni con la Honda. Un pilota che si trova in una posizione simile a quella dello spagnolo è Fabio Quartararo che, nonostante sia un campione del mondo, durante questa stagione è stato costretto a lottare per le posizioni di rincalzo, rialzando la testa soltanto nella parte finale del Mondiale.