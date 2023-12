MotoGP, Bezzecchi traccia un bilancio del 2023: "Ecco il voto che merito"

ROMA - Marco Bezzecchi è reduce da un'ottima stagione in MotoGP , conclusa con il terzo posto nella classifica del mondiale alle spalle dei soli Francesco Bagnaia e Jorge Martin . Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46 è riuscito a fare un importante salto di qualità in termini di passo e prestazioni, tenendo testa ai due rivali per il titolo per buona parte della stagione. Il riminese si è poi infortunato e per questo motivo ha perso parecchi punti rispetto al due di testa, dicendo addio ai suoi sogni di gloria, ma se dovesse confermare questa crescita anche il prossimo anno potrebbe diventare un serio candidato al ruolo di avversario di Bagnaia.

Bezzecchi: "Ho fatto gare interessanti"

"Credo di poter dare 8 come voto alla mia stagione in MotoGP, che è stata la seconda in assoluto. Sono stato in grado di fare molte gare interessanti portando a casa vittorie e pole position, poi la situazione si è complicata a causa degli infortuni. Mi auguro che anche nella prossima stagione io possa fare un ulteriore step in avanti per alzare questo voto". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, rilasciate in un video pubblicato sui social proprio dalla sua squadra.