Ducati, Marquez pronto al debutto: 20 gennaio la presentazione di Gresini

Marquez-Ducati, ecco la presentazione

Prima di scendere in pista in sella alla Ducati, però, Marc Marquez sarà protagonista della presentazione ufficiale delle nuove moto per il 2024 del Team Gresini. L'otto volte campione del mondo, insieme a suo fratello Alex, sarà senza ombra di dubbio l'osservato speciale e ruberà l'attenzione anche alla stessa livrea della squadra. Il team ha fissato la presentazione per sabato 20 gennaio e ha scelto un lungo molto particolare per farla, ovvero la discoteca Cocoricò, in modo tale da fare le cose in grande stile.