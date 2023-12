MotoGP, Morbidelli torna in Brasile: "Famiglia e bel tempo"

ROMA - La MotoGP è ferma per la lunga sosta invernale, in attesa di ripartire nella prossima stagione con tante novità che riguarderanno principalmente i piloti. Tra i vari cambiamenti spicca anche il passaggio di Franco Morbidelli dalla Yamaha alla Ducati Pramac, che lo renderà il nuovo compagno di squadra del vice campione del mondo Jorge Martin. C'è grande attesa, dunque, per vedere l'italo-brasiliano in sella alla moto italiana e per capire se potrà tornare ai livelli espressi qualche anno fa.