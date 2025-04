JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) - Tutti all'attacco di Marc Marquez nel Gp di Spagna della classe MotoGp, quinta tappa del Motomondiale 2025: in vista della gara di domani, oggi è il giorno delle qualifiche (e poi della gara Sprint) a Jerez de la Frontera. Sarà la Yamaha di Fabio Quartararo a partire in pole position davanti alle Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo è il grande dominatore della stagione finora, con un solo intermezzo di Bagnaia ad Austin , il 30 marzo, quando l'italiano ha vinto la gara. Tutti gli aggiornamenti delle qualifiche del sabato in tempo reale.

12:25

Il commento di Marc Marquez

Anche Marc Marquez ha commentato le sue qualifiche, chiuse al secondo posto. È la prima volta, nel 2025, che lo spagnolo della Ducati non agguanta la pole position: "Sono molto contento della qualifica - le parole dello spagnolo a Sky Sport - sapevo di fare più fatica nei tornantini piccoli con la gomma nuova. Ho fatto un cambio alla moto con cui mi sono trovato bene. Il giro di Quartararo è stato incredibile: ha un buon passo e penso lotterà per la vittoria. Per la Sprint sarà dura fare la differenza. Farà molto caldo questo pomeriggio".

12:15

La griglia di partenza

Queste le prime quattro file della griglia di partenza del Gp di Spagna della classe MotoGp:

Prima fila: 1. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'35"610; 2. Marc Marquez (Spa) Ducati 1'35"643; 3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'35"755.

Seconda fila: 4. Alex Marquez (Spa) Ducati 1'35"758; 5. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1'35"828; 6. Maverick Viñales (Spa) Ktm 1'35"852.

Terza fila: 7. Fermin Aldeguer (Spa) Ducati 1'35"978; 8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'36"054; 9. Joan Mir (Spa) Honda 1'36"161.

Quarta fila: 10. Johann Zarco (Fra) Honda 1'36"207; 11. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'36"217; 12. Pedro Acosta (Spa) Ktm 1'36"340.

12:08

Il commento di Bagnaia

Pecco Bagnaia, che partirà in prima fila grazie al terzo tempo in Q2, commenta le prove ufficiali a Sky Sport: "Il passo è buono ed era troppo importante partire dalla prima fila. Penso che Quartararo sia cresciuto molto tra ieri e oggi: anche Marc sta andando molto forte. La gara Sprint? Nel pomeriggio farà caldo e ci sarà meno grip in pista. Sarà importante cercare di partire davanti e fare una buona gara. Il primo time attack l'ho gestito con molta attenzione, avendo una sola moto a disposizione. Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti stamattina e, nonostante la caduta, mi sono trovato davvero bene in moto".

12:00

La gioia di Quartararo: "Dedico la pole a mio fratello"

Quartararo ha commentato così la sua pole position a Sky Sport: "L'anno passato non siamo riusciti a fare 1'36": oggi addirittura abbiamo siglato un 1'35". Migliorare di più di un secondo in un anno è incredibile. Sono molto contento del lavoro della squadra e di come sto guidando. La moto è diventata molto più agile rispetto all'anno scorso. Qui a Jerez, inoltre, il motore non conta molto. Il grip oggi era davvero buono: speriamo di fare una buona gara. Dedico la pole a mio fratello che oggi compie gli anni".

11:55

Alle 15 la gara Sprint

Oltre al gran premio di domani alle 14, oggi è in programma la gara Sprint a Jerez de la Frontera, con semaforo verde alle 15: LEGGI LA NOTIZIA.

11:41

I tempi dei primi

Quartararo ha chiuso con il tempo di 1'35"610, davanti a Marc Marquez, staccato di 33 millesimi, poi Bagnaia a 0"145 e Alex Marquez a 0"148. Seguono Morbidelli e Viñales. È la prima volta, in questa stagione, che Marc Marquez non fa la pole position.

11:37

LA YAMAHA DI QUARTARARO IN POLE POSITION

Il francese Fabio Quartararo su Yamaha è ufficialmente in pole position al Gp di Spagna. Era da 62 gran premi che la Yamaha non partiva davanti a tutti per un totale di 1.133 giorni di attesa.