Diretta MotoGP Austin, Marquez e Bagnaia per la vittoria Ducati: gara e reazioni LIVE

Tutti a caccia di Marc Marquez. Il GP delle Americhe si apre così: alle 21 il semaforo verde di una gara che si preannuncia emozionante. Lo spagnolo sulla Ducati ufficiale parte in pole, poi Di Giannantonio su VR46 Ducati e Alex Marquez. Solo sesto Bagnaia, che è costretto ancora ad inseguire. Pecco viene comunque da un buon terzo posto nella sprint. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:37

Nove giri alla fine, Bagnaia leader

Bagnaia ora ha un margine di vantaggio di 1.515 su Alex Marquez e 3.412 su Di Giannantonio. Morbidelli è quarto. Marc Marquez è 18esimo.

21:35

Caduta di Marc Marquez!

Colpo di scena! Nello snake cade Marc Marquez. Scivolata lunga, moto danneggiata, ma è ripartito. Bagnania ora in testa!

21:34

La classifica momentanea

Comanda Marc Marquez. Poi Bagnaia e Alex Marquez. Più indietro ci sono Di Giannantonio e Morbidelli. Poi Miller, Tinder, Zarco.

21:30

Marc Marquez in totale controllo. E guadagna ancora

Lo spagnolo ha accelerato il passo dopo il sorpasso di Bagnaia ai danni del fratello. Cresce il margine: 1.6 su Pecco e giro veloce.

21:26

Che sorpasso di Bagnaia su Alex Marquez

Staccatona impressionante di Pecco su Alex Marquez all’inizio del quarto giro. Ora l’italiano si mette a caccia di Marc Marquez ad un secondo e quattro.

21:24

Terzo giro di 19: Marc Marquez prova la fuga

Lo spagnolo ha messo più di un secondo di distanza da Alex Marquez. Bagnaia incollato.

21:19

Duello Bagnaia-Alex Marquez

Marc prova a scappare e sorpassi tra Bagnaia e Alex Marquez. Botta e risposta con incroci pericolosi.

21:18

Partiti! Iniziato il Gp delle Americhe

Iniziato il Gp delle Americhe! Che partenza di Marc Marquez che rimane in testa, Bagnaia subito terzo dopo Alex Marquez.

21:14

Si parte per 19 giri: uno tolto per l'ulteriore allineamento

Dopo il caos dato dalla pioggia ci siamo. Warm up e si parte.

21:02

Partenza ritardata a Austin

Dopo la corsa per prendere la moto con le slick la direzione di gara ha annunciato "partenza ritardata". Le moto dovranno rimettersi in griglia.

21:00

Ci siamo alla partenza con l'incognita pista bagnata

Cambia tutto! Dalle moto con le rain alla moto con le slick. Fuggi-fuggi verso il box.

20:41

Quartaro a terra

Incredibile, Quartaro perde il controllo e va a terra. Miller lo spinge con il piede per tornare in griglia. E non siamo ancora partiti. I piloti stanno facendo il giro per portare le moto in griglia.

20:40

Moto con gomme slick

Tracciato poco bagnato al momento, i piloti scelgono le gomme slick. Le rain pronte sull'altra moto.

20:35

Attenzione alla pioggia

Sul primo settore del tracciato scende una leggera pioggia. L’asfalto dunque cambia e la scelta delle gomme farà la differenza. Sarà gara bagnata.

20:16

La griglia di partenza a Austin

In prima fila ci sono Marc Marquez, Di Giannantonio e Alex Marquez. In seconda: Acosta, Morbidelli e Bagnaia. In terza: Marini, Mir, Miller. In quarta: Vinales, Quartararo Aldeguer.

20:00

Moto Gp, si parte alle ore 21

Tutto pronto ad Austin per la partenza del GP. Marquez in pole, Bagnaia è sesto. Alle ore 21 il semaforo verde. Lo spagnolo è stato anche il più veloce nel warm up.

Austin - Texas