MotoGP Sprint Race Spagna: data, orario e dove vedere in tv Bagnaia e Marquez

Gp di Spagna, data e orario della Sprint Race

Dopo il Gran Premio del Qatar , che si è conlcuso con il trionfo diche ha concesso il bis in gara dopo la vittoria nella Sprint Race, la MotoGP è sbarcata in Europa per il quinto appuntamento del Mondiale, di scena a Jerez de la Frontera. Dopo le qualifiche, scatterà la Sprint Race, che metterà in palio i primi punti del weekend.

La Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento con il Mondiale, andrà in scena alle ore 15:00 sul circuito di Jerez de la Frontera. Grande attesa per le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez chiamate a fronteggiarsi per il successo finale.