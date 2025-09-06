Dopo le qualifiche, è toccata alla Gara Sprint al Montmeló per la MotoGP. A salire sul primo gradino del podio di Barcellona c'è uno spagnolo, non uno qualsiasi ma sempre Marc Marquez che riesce ad approfittare della caduta del fratello Alex, a soli 4 giri dalla bandiera a scacchi, e a prendersi il comando della garetta del 15° appuntamento del Motomondiale 2025. La Ducati festeggia però: per una pole vanificata di Alex, c'ècomuqnue la vittoria di Marc. Delusione purtroppo per Bagnaia, in grandissima difficoltà nelle qualifiche vista la seconda eliminazione consecutiva in Q1, che riesce a rimontare dalla 21ª alla 14ª piazza. Rivivi la diretta con il pre e post corsa sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

15:57

Diggia: "Super lavoro, super podio"

"Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Abbiamo dovuto cambiare strategia dopo un venerdì non esaltante. Tutto il team ha dato il massimo nel weekend. Ho cercato di stare incollato ai primi e poi la caduta di Alex Marquez mi ha consegnato il podio", queste le parole, ai microfoni della MotoGP, di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP

15:55

Quartararo: "Riuscire a lottare con i fratelli Marquez e Acosta è stato incredibile"

"Questo secondo posto significa molto per me. Riuscire a lottare con i fratelli Marquez e con Acosta è stato incredibile. Venivamo da due gare difficili e vedere che riusciamo a stare al passo con i migliori è molto bello". Queste le parole, ai microfoni della MotoGP, del francese Fabio Quartararo (Yamaha) dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

15:52

Marc Marquez: "Felice del titolo costruttori per Ducati"

"Sono contentissimo della mia vittoria, ma anche del mondiale costruttori conquistato dalla Ducati". Così Marc Marquez ha celebrato il suo ennesimo successo in una gara Sprint, sul circuito del GP della Catalunya, coinciso con il settimo titolo costruttori andato alla casa di Borgo Panigale. "Alex era più veloce di me, poi forse si é rilassato un po' ed è caduto, però domani avrà un'altra occasione perché ha un passo migliore del mio. Noi siamo contenti, su un circuito su cui abbiamo delle difficoltà ci siamo e siamo sul podio".

15:50

MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record

7 titoli nella storia per Borgo Panigale: bastano 516 punti per trionfare anche quest'anno. La Ducati si è infatti laureata campione del Mondiale costruttori con ben sette gare d'anticipo sul calendario, otto se contiamo anche quella di domani. Un dominio incontrastato, che vede l'Aprilia in seconda posizione ma lontanissima con 287 punti di ritardo. E ora resta solo di aspettare per il trionfo, altrettanto dominante, di Marc Marquez nel Mondiale piloti....

15:43

La Ducati vince il titolo Costruttori

Con ben 7 gare d'anticipo, senza contare quella di domani, il team di Borgo Panigale festeggia la vittoria del Mondiale Costruttori 2025 per la sesta stagione consecutiva

For the 6th @MotoGP season in a row – thanks to the points scored by @marcmarquez93 @alexmarquez73 and @PeccoBagnaia - @DucatiMotor has been crowed World Champion among the manufactures.



A new record!



2025 Constructors World Champion



15/15 SPRINT

12/14 GP#ForzaDucati pic.twitter.com/A99x5J3lRr

— Ducati Corse (@ducaticorse) September 6, 2025

15:29

Marc Marquez: i numeri Sprint

Per Marc è la 15ª vittoria Sprint, ad una sola lunghezza dal record di Jorge Martin, la 14ª vittoria Sprint quest’anno (già record stagionale a 10), l'8a vittoria Sprint consecutiva (sequenza record) e la 28ª medaglia Sprint, le stesse di Bagnaia, a 2 lunghezze dal record di Martin a quota 30

15:24

Marc Marquez vince la Gara Sprint

El Cabroncito vince la garetta del sabato: la sua 14ª in stagione. il pilota spagnolo della Ducati si fa trovare pronto alla caduta del fratello, a 4 giri dalla fine, che aveva comandato la Sprin dal primo giro. Per il leader del mondiale si avvicina sempre di più la possibilità che possa vincere il titolo a Misano. Secondo posto per Quartararo e terzo per Di Giannantonio che vanno a podio

15:21

Ultimo giro

Bagnaia è risalito dalla 21ª alla 14ª piazza

15:20

Giro 11

La Top 3:

Marc Marquez, Quartararo e Di Giannantonio

15:18

Giro 10 - bandiera gialla

Clamoroso incidente per Alex Marqeuz: il leader esce di pista e va ko. Ora il fratello Marc è al comando della Sprint quando mancano solo 3 giri alla fine

15:16

Giro 9 - bandiera gialla

Doppio incidente: scontro anche tra Aldeguer e Bezzecchi. Paura per Marco che resta incastrato tra le due moto e sembra lamentare un dolore al braccio e alla mano

15:15

Giro 8 - bandiera gialla

Incidente tra Martin e Morbidelli: entrambi i piloti sono costretti al ritiro

15:14

Giro 7

La top 5:

A. Marquez, M. Marquez, Quartararo, Di Giannantonio e Binder

15:12

Giro 6

Davanti ci sono sempre i fratelli Marquez: Marc soffre gli oltre 5 decimi di distacco dal fratello

15:10

Giro 5

Lungo di Zarco alla Caixa: il pilota della Honda scivola in ottava posizione e favorisce l’inserimento di Bastianini e Binder

15:07

Giro 3

Diggia c'è: il pilota romano sale in quarta posizione e si mette dietro Acosta

15:05

Giro 2

Duello infuocato dietro Alex Marquez: Marc sorpassa Fabio Quartararo che però riesce a mettere a segno un grande controsorpasso, ma viene nuovamente superato

15:04

Giro 1

Alex Marquez mantiene la leadership, dietro di lui sempre Quartararo e Marc. Buona partenza di Pecco che ora è 18°

15:03

Inizia la Gara Sprint del GP Barcellona

Semaforo verde: partiti!

15:02

La classifica piloti