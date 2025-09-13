Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

MotoGP, qualifiche e Sprint a Misano: orari e come vederle in tv e streaming

Il Mondiale non si ferma e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini entra nel vivo: ecco come seguire Marquez, Bagnaia e Bezzecchi, tutte le informazioni
MotoGP, qualifiche e Sprint a Misano: orari e come vederle in tv e streaming© LAPRESSE
2 min

MISANO - La MotoGP non si ferma e dopo la tappa in Catalogna, con vittoria di Alex Marquez e trionfo certificato della Ducati nel Mondiale costruttori, è il momento del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sull'iconico circuito di Misano. Dopo le prime prove libere di ieri, oggi (sabato 13 settembre) si comincia a fare sul serio con le qualifiche e poi la Sprint Race che assegnerà i primi punti. Tantissimo l'entusiasmo dei tifosi di casa per vedere le Ducati e le Aprilia in pista, con Marc Marquez che non potrà vincere matematicamente il Mondiale qui a Misano. Tra i più attesi anche Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto, e Marco Bezzecchi, l'eroe di casa.

MotoGP, qualifiche e Sprint a Misano: l'orario

La giornata sul Misano World Circuit Marco Simoncelli inizierà alle ore 10:05 con le seconde prove libere. Poi alle ore 10:45 sarà il momento delle qualifiche, che stabiliranno la griglia di partenza per la Sprint e la gara di domani. E infine alle ore 14:55 sarà il momento della Sprint Race, la minigara che assegnerà i primi punti del weekend.

MotoGP a Misano: come vederla in tv e streaming

Le qualifiche e la Sprint sul circuito di Misano saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201), e in diretta streaming su Now e SkyGo. Il weekend a Misano sarà visibile anche in chiaro su TV8.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Alex Marquez vince in CatalognaTrionfo Ducati