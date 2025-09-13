MotoGP, qualifiche e Sprint a Misano: orari e come vederle in tv e streaming

MISANO - La MotoGP non si ferma e dopo la tappa in Catalogna, con vittoria di Alex Marquez e trionfo certificato della Ducati nel Mondiale costruttori , è il momento del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sull'iconico circuito di Misano . Dopo le prime prove libere di ieri, oggi (sabato 13 settembre) si comincia a fare sul serio con le qualifiche e poi la Sprint Race che assegnerà i primi punti. Tantissimo l'entusiasmo dei tifosi di casa per vedere le Ducati e le Aprilia in pista, con Marc Marquez che non potrà vincere matematicamente il Mondiale qui a Misano. Tra i più attesi anche Pecco Bagnaia , chiamato al riscatto, e Marco Bezzecchi , l'eroe di casa.

MotoGP, qualifiche e Sprint a Misano: l'orario

La giornata sul Misano World Circuit Marco Simoncelli inizierà alle ore 10:05 con le seconde prove libere. Poi alle ore 10:45 sarà il momento delle qualifiche, che stabiliranno la griglia di partenza per la Sprint e la gara di domani. E infine alle ore 14:55 sarà il momento della Sprint Race, la minigara che assegnerà i primi punti del weekend.

MotoGP a Misano: come vederla in tv e streaming

Le qualifiche e la Sprint sul circuito di Misano saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201), e in diretta streaming su Now e SkyGo. Il weekend a Misano sarà visibile anche in chiaro su TV8.