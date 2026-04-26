MotoGp a Jerez de la Frontera: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Dopo la Sprint della MotoGp che ha visto ieri trionfare il campione del mondo in carica Marc Maquez davanti a 'Pecco' Bagnaia (in sella all'altra Ducati ufficiale) e a Fabio Morbidelli (su quella del team VR46), a Jerez de la Frontera oggi (26 aprile) è il giorno del Gp di Spagna, in cui tutti cercheranno di rosicchiare punti al leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, scivolato al 9° con la sua Aprilia nella Sprint da cui è uscito a mani vuote.