MotoGp a Jerez de la Frontera: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Dopo la Sprint della MotoGp che ha visto ieri trionfare il campione del mondo in carica Marc Maquez davanti a 'Pecco' Bagnaia (in sella all'altra Ducati ufficiale) e a Fabio Morbidelli (su quella del team VR46), a Jerez de la Frontera oggi (26 aprile) è il giorno del Gp di Spagna, in cui tutti cercheranno di rosicchiare punti al leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, scivolato al 9° con la sua Aprilia nella Sprint da cui è uscito a mani vuote.
MotoGp: le classifiche aggiornate
Gp di Spagna, a che ora inizia la gara
Il programma della giornata sul circuito andaluso, dopo il warm up delle ore 9:40, prevede per le ore 14 l'inizio della gara che vedrà partire in pole Marc Marquez. A completare la prima fila il francese Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio, con Marco Bezzecchi che scatterà invece dalla quarta piazzola mentre 'Pecco' Bagnaia prenderà il via dalla nona.
Dove vedere la MotoGp in tv e in streaming
Il Gran Premio di Spagna in programma oggi a Jerez de la Fronterà sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (per abbonati), ma anche su TV8 (in chiaro). La gara potrà inoltre essere seguita in streaming su su SkyGo e su NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.