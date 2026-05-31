MotoGp in Italia, si corre al Mugello: dove vedere la gara in diretta tv e in streaming

MotoGp al Mugello: a che ora si corre

Il Gp d'Italia è in programma oggi (domenica 31 gennaio, ore 14) sulla pista del Mugello. A partire in pole position sarà Jorge Martin davanti alle altre due Aprilia di Raul Fernandez e di Marco Bezzecchi, leader della classifica iridata, mentre dalla quarta piazza scatterà 'Pecco' Bagnaia con la sua Ducati (sesto in qualifica invece il suo compagno di squadra Marc Marquez, al rientro dopo la doppia operazione).

Dove seguire il Gp d'Italia in diretta tv e in streaming

Il Gp d'Italia della MotoGp sarà trasmesso in diretta tv (per gli abbonati) su Sky Sport MotoGP (canale 208) e potrà essere seguito anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, mentre la diretta tv in chiaro è prevista invece su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre e 125 di Sky). Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Bezzecchi il più veloce nel warm up del mattino

Marco Bezzecchi (Aprilia) è stato intanto il più veloce nel warm up. Il romagnolo ha fatto registrare il miglior tempo con 1'45''374, davanti agli spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marc Marquez (Ducati) e a Pecco Bagnaia (Ducati), staccati nell'ordine di soli 51, 156 e 202 millesimi. Gli altri contendenti al titolo, Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rigorosamente in ordine di classifica generale, hanno ottenuto rispettivamente l'8° e il 7° tempo. Gli altri italiani, Franco Morbidelli (Ducati VR46), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Luca Marini (Honda) hanno fatto segnare nell'ordine l'11°, il 12° e il 20° crono.