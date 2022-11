Superbike, sorride Axel Bassani: suo il titolo di 'Best Independent Rider'

MANDALIKA – Il weekend di Superbike in Indonesia si è rivelato davvero positivo per la Ducati . Alvaro Bautista si è infatti laureato campione del mondo (peraltro sette giorni dopo la vittoria di Pecco Bagnaia in MotoGP), ma anche un altro pilota della scuderia di Borgo Panigale ha conquistato un importante riconoscimento al termine di una stagione in cui si è espresso ad alti livelli. Si tratta di Axel Bassani, pilota di Feltre classe 1999, che ha conquistato il titolo di ‘Best Independent Rider’.

Le parole di Bassani

"Lo scorso anno avevo perso questo titolo all'ultima gara, perciò il mio obiettivo era conquistarlo in questa stagione. Abbiamo fatto un grande lavoro, staccando di 100 punti il secondo in classifica". Queste le parole di Axel, visibilmente soddisfatto per tale riconoscimento. Il ducatista ha poi messo in chiaro i suoi obiettivi in vista della prossima stagione: "Adesso voglio vincere una gara, penso di esserne in grado. Mi auguro che Ducati mi aiuti a competere con i migliori. Non siamo eccessivamente lontani dalle posizioni di vertice".