Superbike, Rea firma con la Yamaha: è addio con la Kawasaki

ROMA - Alvaro Bautista si avvia verso la conquista del suo secondo titolo mondiale di Superbike in sella alla Ducati, ma per farlo dovrà battere la concorrenza di Toprak Razgatlioglu che, a partire dalla prossima stagione lascerà la Yamaha. La squadra giapponese perderà un pezzo da novanta, ma proprio in questi minuti ha annunciato chi sarà il sostituto del turco e, con ogni probabilità, difficilmente avrebbe potuto trovare di meglio. Il sei volte campione del mondo Jonathan Rea, infatti, dal 2024 correrà con la Yamaha, dicendo così addio allo storico legame con la Kawasaki.