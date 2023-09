Superbike, Ducati annuncia Bulega: prenderà il posto di Rinaldi

ROMA - Il quadro della Superbike 2024 continua a prendere forma. Dopo il cambio di sella del sei volte campione del mondo Jonathan Rea , trasferitosi in Yamaha , anche la Ducati Aruba Racing ha deciso di sciogliere le riserve in merito ai piloti che schiererà in pista nella prossima stagione. Alvaro Bautista è già stato confermato tempo fa, ma c'erano dubbi sulla presenza di Micheal Ruben Rinaldi al suo fianco e adesso il team di Borgo Panigale ha annunciato che, al fianco dello spagnolo, ci sarà Nicolò Bulega . Quest'ultimo raccoglierà l'eredità di Rinaldi, che dovrà intraprendere una nuova esperienza altrove.

Bulega: "Estremamente riconoscente"

“Avere la possibilità di correre per un team ufficiale è il desiderio di ogni pilota, per me questo è un sogno che si avvera.Sono anche estremamente riconoscente per l'opportunità che mi è stata data già nella passata stagione da Aruba.it e Feel Racing. Sono consapevole dell'importanza di questa occasione, per questo mi impegno a dare sempre il massimo per migliorami. Avere Bautista come compagno sarà uno stimolo, sono felice di condividere il box con lui". Queste le prime parole del nuovo pilota della Ducati Aruba, Nicolò Bulega.