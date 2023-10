Superbike, Rinaldi lascia la Ducati: ufficiale il passaggio a Motocorsa

ROMA - Si prospetta una stagione di grandi cambiamenti in Superbike per il 2024, con molti piloti che hanno già cambiato sella e altri che potrebbero presto fare altre scelte. L'ultima ufficialità in ordine di tempo è stata quella relativa al passaggio di Michael Ruben Rinaldi al team Motocorse Racing. Il centauro italiano, dunque, dopo aver salutato la Ducati e il suo ex compagno di squadra Alvaro Bautista, ha scelto di cominciare una nuova avventura per provare a riscattarsi in Superbike: "A Jerez Rinaldi utilizzerà la nuova moto in configurazione 2024 preparate presso la nostra factory con tutti i relativi sviluppi tecnici che verranno utilizzati nel corso della prossima stagione".