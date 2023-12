Superbike, Rea ammette: "E' stato frustrante lottare con la Ducati"

ROMA - La stagione 2023 di Superbike si è conclusa con la vittoria del titolo costruttori da parte della Ducati , mentre nel Mondiale pilota ad affermarsi è stato ancora una volta Alvaro Bautista , al suo secondo trionfo consecutivo. Anno molto complicato, invece, per il pluricampione del mondo Jonathan Rea che, in sella alla sua Kawasaki, non è riuscito ad andare oltre il terzo posto in classifica alle spalle dello spagnolo e di Toprak Razgatlioglu . Un situazione che, a detta del britannico, è stata frustrante.

Rea: "Complimenti alla Ducati"

"E' stato molto frustrante lottare con la Ducati, soprattutto nei rettilinei. Quando il gas è al 100%, tu non puoi fare la differenza ed è la moto a farla. Qui dovevamo fare un passo avanti. C’è un’enorme differenza nei componenti, ma non credo che sia una cosa ingiusta. Bisogna fare i complimenti alla Ducati perché è riuscita a fare un ottimo lavoro. Non è facile per gli organizzatori accontentare tutti”. Queste le dichiarazioni del pilota della Yamaha, Jonathan Rea, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a Bikesportnews, in merito alla lotta contro la Ducati delle ultime stagioni.