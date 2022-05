Napoli, sparano contro un’automobile ma cadono dallo scooter

Roma, i ladri hanno un debole per le marmitte delle Smart: vanno proprio a ruba!

Un piano mal riuscito

Stavolta, la follia meno "assurda" di tutta questa vicenda è che su quello scooter fossero in 3, in barba ovviamente a ogni regola del codice stradale e del buon senso. Secondo le informazioni raccolte durante l’indagine, due dei tre malviventi originari di Acerra già conosciuti dalle Forze dell’Ordine, sono rimasti feriti nella caduta e trasportati al pronto soccorso degli ospedali Cardarelli e Santa Maria della Pietà di Napoli e Nola. Il terzo ragazzo è invece riuscito a scappare ed è tuttora ricercato, ma sarebbe riuscito a sparare alcuni colpi di pistola in direzione della vettura di un 44enne che non sembra però essere stata colpita. Sulla scena sono stati inoltre rinvenuti alcuni bossoli, intanto continuano le indagini dei Carabinieri di Castello di Cisterna per ricostruire l’accaduto.

