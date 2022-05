Roma, i ladri hanno un debole per le marmitte delle Smart: vanno proprio a ruba!

Roma sembra essere diventata "vittima" di ripetuti furti che hanno come protagoniste le auto, e i ladri pare che abbiano, nello specifico, un debole per le marmitte . Come era successo a Parco de’ Medici qualche tempo fa, ma anche in altri quartieri della Capitale (Monteverde, Tor Cervara e Talenti), una zona fra il Quarticciolo e Collatina è stata presa d’assalto dai delinquenti, che hanno rubato undici marmitte da delle Smart parcheggiate. Ma questa volta, per fortuna, la banda non è riuscita a farla franca.

Anche al Quarticciolo non si scherza

Non c’è stato un lieto fine per il reato commesso. I Carabinieri della stazione di Tor Tre Teste sono riusciti ad arrestare i ladri delle marmitte: tre ragazzi di 26, 22 e 16 anni, tutti con alle spalle dei precedenti e indiziati del reato di concorso in furto aggravato. Sono stati avvistati e colti sul fatto in via Locorotondo, mentre rubavano impianti di scarico di Smart parcheggiate e le sistemavano in una vettura a noleggio. Quando si sono resi conto di essere stati colti in flagrante, hanno tentato la fuga, terminata per loro non nel migliore dei modi e venendo così fermati e perquisiti.

Oltre alle marmitte, i tre avevano rubato anche specifiche attrezzature per la rimozione sia di quelle che dei catalizzatori. I due ragazzi di 26 e 22 anni sono stati portati nelle aule dibattimentali del tribunale ordinario della Capitale e, a udienza terminata, sono stati arrestati ufficialmente. Per il minorenne, invece, è toccato il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Ma non è finita qui perché, nelle ultime ore, altre due persone sono state denunciate per acquisizione di merce rubata: una volta intercettati, sono stati trovati in possesso di altre 5 marmitte, sempre appartenenti a delle Smart.

