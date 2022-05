Campania, 84 auto rubate in un anno: presa la "banda degli esperti"

Una banda ben organizzata, con colpi studiati ad hoc e piani infallibili per rubare auto dopo auto. Non è finita bene per questo gruppo di malviventi esperto in furti di automobili , 84 per la precisione, tutti tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento. I componenti del clan sono stati intercettati e arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Caserta.

Ruba una Ford Fiesta, poi si accorge che c’è una 85enne e fugge via

Colti con le mani... nell'auto

Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, ha condannato 18 membri della banda per associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di auto. Per 11 indagati è stato disposto il carcere, per 3 i domiciliari e per 4 l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le misure cautelari sono state emesse a seguito delle indagini iniziate nel 2018 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Caserta, i quali avevano colto in flagranza di reato un ladro d’auto. I furfanti si servivano di centraline modificate, smontavano le vetture e ne rivendevano i pezzi, una “catena di montaggio” in cui ogni membro aveva un compito preciso da mettere in pratica. In totale sarebbero ben 84 le automobili rubate dalla banda.