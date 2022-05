Ruba una Ford Fiesta, poi si accorge che c’è una 85enne e fugge via

Non sempre i furti d’auto vanno a buon fine e, a volte, il finale può rivelarsi quasi comico. A Roma, nel quartiere Montesacro, un uomo ha ben pensato di rubare una Ford Fiesta in via Pantelleria, ma quando è salito a bordo della vettura, ad un certo punto, si è reso conto di non essere solo: nei sedili posteriori c’era un’anziana di 85 anni. Lo riporta il Messaggero. L’uomo ha poi arrestato la macchina ed è scappato via.