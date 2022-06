Matic, dalla Roma alla Ferrari: la passione "Rossa" lo fa sentire già a casa

L'Italia è sempre stata una meta ambita dai calciatori. Tra cibo, clima e calore della gente i campioni si sentono subito a casa e diventano ben presto amanti delle eccellenze italiane, di quel "Made in Italy" che ci fa brillare nel resto del mondo. E cosa c'è di meglio per una stella del calcio di una supercar del Belpaese? Lo sa bene Nemanja Mati che ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae seduto sulla sua scintillante Ferrari GTC4 Lusso rossa a Monza. Un colore premonitore, quello della supercar da oltre 270mila euro, visto che il mediano, ex Manchester United, Chelsea e Benfica, è il nuovo acquisto della Roma di Mourinho.