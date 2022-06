Roma, ecco Matic: una roccia per Mourinho

ROMA- Il primo rinforzo della Roma è Nemanja Matic, centrocampista serbo di 33 anni (ne compirà 34 il 1° agosto), liberatosi a parametro zero dal Manchester United. Mancano solo i dettagli per l’ufficialità, restano da sistemare i bonus, ma c’è già un impegno vincolante. Matic è stato voluto fortemente da Mourinho, che lo ha chiamato per convincerlo ad accettare, considerato che aveva ricevuto un’offerta interessante dal Fulham, dopo aver risolto consensualmente con il Manchester il contratto che sarebbe scaduto nel 2023. Con il mancato rinnovo di contratto di Mkhitaryan, a Tiago Pinto sono servite 48 ore per mettere a punto questo colpo, che conferma le ambizioni della società giallorossa. Un altro giocatore proveniente dalla Premier, che aggiunge esperienza alla Roma, dopo la perdita dell’armeno. Mourinho è un suo grande estimatore, dal Chelsea lo ha voluto al Manchester United e ora se lo ritrova alla Roma. Il serbo sosterrà le visite mediche entro la settimana, arriverà nella Capitale prima del ritiro. Per l’ufficialità è solo questione di ore. Matic firmerà il contratto di un anno più opzione per il secondo e il rinnovo scatterà automatico al raggiungimento del cinquanta per cento di presenze stagionali o alla conquista di un piazzamento europeo. Alla Roma serviva un centrocampista completo. Matic guadagnerà 3,5 milioni netti e con i bonus dovrebbe arrivare a 4,2. Lo stesso trattamento che era stato proposto a Mkhitaryan. Alla Roma oltre Mourinho ritroverà Smalling. Se Micki avesse accettato il rinnovo proposto da Tiago Pinto, probabilmente Matic non sarebbe arrivato. Ma per Mourinho è una prima scelta. In una recente intervista lo Special One lo ha definito “fantastico”.