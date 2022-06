Leopardo sbuca da bordo strada e aggredisce un ciclista

Se in Italia è ormai all’ordine del giorno vedere cinghiali, mucche, volpi e altri animali selvatici attraversare le strade, in India sono abituati a presenze ancora peggiori ai lati delle carreggiate. Lo sa bene questo ciclista che a Kaziranga, nella regione dell’Assam, è stato assaltato da un leopardo mentre passeggiava tranquillo in sella alla sua bicicletta.