Acerbi e l’ironia sui vigili urbani: “Non si parcheggia così!” | VIDEO

Anche Francesco Acerbi si gode gli ultimi giorni di vacanza prima della partenza per il ritiro pre campionato, in attesa anche di scoprire se resterà alla Lazio o se volerà verso altre destinazioni. Tra le tante Instagram stories pubblicate in questi giorni dal difensore, ieri ne è spuntata una in cui scherza sui parcheggi e sulle multe.

Il paradosso del parcheggio

Il calciatore nella serata di ieri si trovava a passeggiare in una via insieme alla sua compagna e alla loro bambina quando ha notato dei vigili urbani intenti con tanto di pettorine giallo fosforescenti, intenti nel fare delle multe alle automobili parcheggiate a bordo strada. Apparentemente le vetture ben parcheggiate non sembravano creare intralcio alla circolazione, mentre dall’altra parte della via un’altra vettura era in sosta al di sopra del marciapiede senza essere minimamente considerata dai vigili. È questo il paradosso che ha scatenato l’ironia di Acerbi, che ha quindi immortalato tutta la scena commentando: “Ragazzi, non bisogna parcheggiare, ma così, almeno non si prendono le multe!” .

