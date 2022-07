Auto dei vigili in zona pedonale, la protesta è da manuale

Rischia di investire i pedoni e aggredisce la polizia: 17enne denunciato

Il gesto di Pasquino

"Cari vigili, se è isola pedonale, è isola pedonale per tutti. La legge è uguale per tutti" è il cartello lasciato sul parabrezza, inserito tra i tergicristalli di una delle diverse volanti della polizia minicipale in sosta in zona vietata. La firma è di un certo Pasquino che a fine foglio inserisce la sua firma inserendo anche "da parte di tutti i romani". Un gesto semplice ma pieno di significato, come la frase scelta, coincisa, diretta e per niente maleducata. Una grande lezione data a chi dovrebbe essere in prima linea nel rispetto delle regole, eppure se ne frega, magari sentendosi in diritto di poterlo fare solo perchè indossa una divisa.

Acerbi e l’ironia sui vigili urbani: “Non si parcheggia così!” | VIDEO