Clementino, disavventura a Ischia: si mette alla guida ma gli ritirano la patente

Clementino, che guaio: la patente non vale per gli NCC

Clementino, dopo un concerto tenuto in un locale del centro dell'isola campana, si trovava in compagnia di alcuni amici e per tornare in albergo ha deciso di mettersi alla guida di una monovolume da noleggio con conducente (NCC) facente parte della flotta di una ditta di autotrasporti di Ischia. Gli agenti di polizia impegnati nei controlli di routine sulla sicurezza stradale lo hanno fermato e gli hanno ritirato la patente.

Clementino infatti ha regolrmente mostrato agli agenti la propria licenza di guida. Che, inconsapevolmente o meno, non era valida per condurre veicoli NCC. I poliziotti hanno così proceduto al ritiro della patente. Per quella sera, Clementino è stato accompagnato in hotel grazie a un taxi. Adesso, però, dovrà trovare qualcuno che guidi per lui anche le altre giornate.

