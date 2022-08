A Cagliari arriva il distributore di benzina che parla solo in sardo! VIDEO

Il distributore di benzina che parla in dialetto sardo . "Un'assurdità creata da un benzinaio dell'isola" verrebbe subito da pensare. Attenzione, perchè non è proprio così. In realtà in Italia i simpatici distributori di questo tipo sono più di quanti se ne possano immaginare e ognuno con una "parlata" diversa a seconda della zona in cui sono posizionati, da quello Romagnolo a Rimini , a quelli situati in Puglia, ma ne esistono anche diversi a Roma, e ora anche a Cagliari .

"Poni sa banconota"

Il vero scopo di questi impianti è, oltre che quello di far fare una risata all'utente intento a rifornire la sua vettura di carburante, anche quello di valorizzare il territorio. Come funziona? Al momento del pagamento basterà avvicinarsi alla colonnina e selezionare il quantitativo di combustibile scelto. Immediatamente partirà una voce (così come per i normali distributori più moderni), ma non parlerà italiano, o meglio, in italiano con dialetto sardo. Siete a Cagliari e siete curiosi di provare questo divertente distributore? L'impianto fa parte del Gruppo Eni e si trova a via Bacaredda, ma niente paura se non siete molto ferrati col sardo, sul display le istruzioni sono chiare, facili da capire e vi aiuteranno in caso dovesse "sfuggirvi" qualche parola. "Poni sa banconota o le carte. Deppis digitare il codice sulla tastiera. E premere il tasto verde po cunfirmai" è la frase che si sente al momento della digitazione. E magari per una volta, una risata vi farà dimenticare i prezzi sempre più alle stelle del carburante.

Va dal benzinaio ma dimentica il freno a mano: il Suv finisce contro il guardrail!