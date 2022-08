Praga, sfreccia in strada con l'auto da GP2: ricercato dalla polizia

Che faccia fareste se sull'autostrada vi sorpassasse una monoposto circuito, di quelle che si vedono in tv e sono guidate dai piloti più esperti e famosi? In Repubblica Ceca una vecchia Dallara GP2/08 ha tranquillamente viaggiato tra le vetture sorpassandole come se fosse la cosa più normale del mondo. La polizia non è riuscita ancora a trovare l'uomo al volante della monoposto.

Google Maps sbaglia direzione, famiglia si ritrova dispersa nel deserto australiano!

Non è il Gran Premio

L'automobile è stata ripresa dagli altri viaggiatori che in quel momento stavano percorrendo lo stesso tratto dell'autostrada D4 che da Praga va in direzione sud-ovest. Sui social è infatti diventato virale un video amatoriale (che ha raggiunto attualmente le 3,6 milioni di visualizzazioni) che ha immortalato questa Dallara GP2/08 con livrea simil Ferrari, a velocità sostenuta sorpassando le vetture che incontrava lungo il suo cammino. L'automobile è una di quelle utilizzate in GP2 tra il 2008 e il 2010, il campionato che tutti oggi conosciamo come Formula 2. Ovviamente la Polizia ceca si è messa immediatamente alla ricerca del folle, poichè nel Paese dell'est è severamente vietato viaggiare con vetture simili sulle normali strade e autostrade. Intercettarlo però sta diventando più difficile del previsto, soprattutto perchè questo tipo di automobile non è provvisto di alcuna targa.

Ferrari senza immatricolazione sull’area pedonale: sequestrata

Un colgado ha metido un GP2 en una autopista de la República Checa. La policía no ha podido identificar al conductor y lo están buscando pic.twitter.com/gn4yWbV1rb — uVe (@MigueluVe) August 14, 2022

.