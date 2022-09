Chi sbatte la portiera più forte? La sfida di TikTok finisce malissimo - VIDEO

Fa salire il figlio nell’auto sbagliata che poi parte: ecco cos’è successo

L'ennesimo gioco nato sui social

Protagonista della vicenda è un gruppo di ragazzi spagnoli, ripresi in un video ormai famosissimo su TikTok. Il profilo dal quale il filmato è stato pubblicato appartiene a un giovane di nome Julio Leiròs Alonso che, stando a vedere le altre sue pagine social, è un patito di bodybuilding. Stavolta però non c'è nessun corpo statuario nel contenuto presente sul suo profilo ma uno stupidissimo gioco nato da un tutorial Youtube. Julio e i suoi amici si sono fatti così prestare un'automobile e hanno fatto a gara a chi sbattesse più forte la portiera. Uno dei ragazzi ha usato talmente tanta forza per vincere la sfida da far saltare tutti gli airbag presenti nell'abitacolo. Le conseguenze? Auto inutilizzabile (hanno anche provato a riparare il danno ma senza successo) e diversi lividi ed escoriazioni sulle braccia.